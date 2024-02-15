صندوق رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الثانية من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد د. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

وأشار خليل إلى أنه خلال فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج قام الصندوق بالشراكة مع شركة منتورز العالمية بتثقيف وتعريف الطلاب بمجال ريادة الأعمال، وذلك لما يقرب من 150 مشروع تخرج يمكن تطويرها إلى شركات ناشئة من كل الجامعات المصرية، خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري؛ مما يؤهل الطلاب للفوز بدعم مادي يصل إلى 100 ألف جنيه من خلال برنامج "eGP"، بالإضافة إلى الدعم الفني والتوجيه على مدار فترة البرنامج مع نخبة من المدربين والموجهين، وخبراء شركة المنتورز العالمية في مصر والعالم.

وأكد أن شركة المنتورز أبدت ترحيبها بالشراكة مع الصندوق تماشيًا مع خطة الدولة لدعم الشباب وتثقيفهم في مجال ريادة الأعمال، وتطوير مشاريع التخرج بما يفيد الطلاب، والجامعة والمجتمع.



