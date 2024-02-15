ضبط مكتب اختيار ممثلين "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج-بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إستوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال").

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.