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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن الآتى:

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (7) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (2) قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2610) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (42) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وزارة الداخلية المنافذ