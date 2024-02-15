ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (7) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (2) قضية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2610) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (42) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.