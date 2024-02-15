طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف محمل بالأمطار الرعدية الغزيرة

تشهد محافظة الإسكندرية استمرار تجمع الغطاء السحابي المحمل بالأمطار الرعدية الغزيرة، التي تتساقط على جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 14 درجة، وتوقعات باستمرار تساقط الامطا وحبات البرد يصل إلى 50%.

ومنذ ساعات الصباح الأولى والسحب الرعدية تتدفق علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وتكون متفاوتة الشدة، كما تكون الأجواء باردة علي كافة الأنحاء ويزيد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح والذي يصل إلى 30 كم/ ساعة.

ومنذ قليل تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى في الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق شرق ومنتزة اول وثان .

وأكد "نافع" استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.