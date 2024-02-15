الأقباط يحيون الذكرى التاسعة لشهداء ليبيا... تعرف على قصتهم

يُحيي أقباط مصر غدًا الجمعة، الذكرى التاسعة لمذبجة الأقباط في ليبيا، التي استشهد على إثرها 21 مصريًا مسيحيًا، فى «سِرت» االليبية على يد تنظيم «داعش» في 15 فبراير عام 2015.

وتعود قصة شهداء ليبيا إلى 15 فبراير من عام 2015؛ إذ قام تنظيم داعش بإعدام 21 مصريًا قبطيًا تحت عنوان «رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب»؛ حيث بث تنظيم داعش فيديو يُظهر عملية ذبح 21 مصريًا على أحد السواحل في ليبيا.

وأظهرت الصور معاملة مهينة من عناصر داعش للأسرى، حيث ساقوهم واحدًا واحدًا. وأظهرت إحدى الصور تلطخ مياه البحر بلون الدم.

وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قِبل تنظيم داعش في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب دون أي ازدواجية في المعايير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حق الرد على داعش.

وقدم الرئيس السيسي العزاء للشعب المصري وأسر الضحايا، مشيًرا إلى أن المصاب هو مصاب مصر كلها، وأن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة مصر، وأعلن السيسي في كلمة له أن أول قراراته دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وقام الرئيس السيسي بتوجيه وزير الخارجية بالتوجه إلى واشنطن لإجراء الاتصالات العاجلة مع الأمم المتحدة للمشاركة في اتخاذ قرارات مهمة ضد الإرهاب، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لهزيمة الإرهاب مرة أخرى.



شهداء في الشرق والغرب

واعتبرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضحايا ليبيا شهداءً للكنيسة القبطية، حيث خصص المجمع المقدس في جلسته المنعقدة في 2017 يوم 8 أمشير من كل عام ليكون عيداً لشهداء ليبيا باسم «عيد شهداء العصر الحديث»، وهو نفس اليوم الذي تحتفل به الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، وفي أول احتفال رسمي بعيد شهداء العصر الحديث يوم الخميس 15 فبراير الموافق 8 أمشير.

كما دشنت كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور -مسقط رأس العدد الأكبر من شهداء ليبيا الـ 20- حيث قام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط بإتمام طقس التدشين بعد صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية ذاتها.

بينما أدرجت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ضحايا ليبيا ضمن قائمة شهداء كنيستها، حيث أعلن ذلك البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال لقاءه مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأرثوذكسية العام الماضية.

وفي الختام، نذكر اسماء شهداء ليبيا وهم كالأتي: ميلاد مكين زكي- أبانوب عياد عطية- ماجد سليمان شحاتة- يوسف شكري يونان- كيرلس شكري فوزي- بيشوي أسطافنوس كامل- صموئيل أسطافنوس كامل- ملاك إبراهيم سنيوت- تواضروس يوسف تواضروس جرجس ميلاد سنيوت- مينا فايز عزيز- هاني عبد المسيح صليب- بيشوي عادل خلف- صموئيل ألهم ويلسن- عامل إفريقي يدعى ماثيو إياريجيا- عزت بشري نصيف- لوقا نجاتي- جابر منير عادلي- عصام بدار سمير- ملاك فرج إبرام- سامح صلاح فاروق.