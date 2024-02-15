دراسة: النمور تستطيع التعرف على الأصوات البشرية

كشفت دراسة جديدة أن القطط الكبيرة لديها القدرة على التفريق بين الأصوات البشرية التي تعرفها والتي لا تعرفها، والنمور والفهود والكوجر تتفاعل بطرق متباينة مع الأصوات المعروفة والغريبة، مثلما تفعل القطط الأليفة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فالقطط الكبيرة، مثل النمور والفهود، قد تظهر بأنها منعزلة ومهيبة، لكن الباحثين اكتشفوا أنها تميز بين الأصوات البشرية التي تسمعها بانتظام والتي لا تسمعها. هذا يدل على أن هذه الحيوانات، حتى لو كانت تتجنب الحياة الجماعية، فهي حيوانات اجتماعية بطبيعتها.

وقد عرف الباحثون من قبل أن القطط المستأنسة تستطيع التفريق بين صوت صاحبها وصوت البشر الآخرين.

الآن وجد الباحثون أن أقارب القطط الأليفة البرية، مثل النمور والفهود والكوجر، لديهم أيضا قدرة على سماع الأصوات المختلفة.

وقالت البروفيسورة جينيفر فونك، من جامعة أوكلاند في روتشستر بولاية ميشيجان، والتي شاركت في كتابة البحث، إن النتائج قد تعكس احتياج هذه الحيوانات في البرية للتعرف على أشبالها ومعرفة من يعيش في منطقتها.

وقالت إن هذه المهارة قد تساعدهم أيضا على الاستجابة لنداءات الإنذارات التي تصدرها الأنواع الأخرى.