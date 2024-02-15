طرق معرفة نوع البشرة لاختيار الروتين المناسب لها

أول خطوة في طرق العناية بالبشرة هي معرفة نوعها؛ فهناك عدة انواع للبشرة قد يختلط البعض في معرفة نوع بشرته المناسب واذا استخدم منتجات للعناية مختلفة عن نوع بشرته قد يحدث الكثير من المشاكل الصحية للبشرة منها التعرض للحبوب والجفاف والبثور وغيرها من المشكلات، وتوضح "البوابة نيوز" طرق تحديد نوع البشرة لمعرفة اختيار الروتين المناسب.

أنواع البشرة:

دهنية

جافة

مختلطة

عادية

دهنية حساسة

جافة حساسة

مختلطة حساسة

طريقة معرفة نوع البشرة

غسل الوجه بغسول طبيعي خالي من مواد كيميائية ثقيلة.

تجفيف الوجه بمناديل ورقية بلطف.

بعد الغسل والتجفيف بفوطة رقيقة لساعة راقب بشرتك فإذا كانت لامعة او متعرقة فهي بشرة دهنية، أما اذا كانت مشدودة ومتقشرة حتى لو بشكل بسيط فهي جافة، وإذا كانت منطقة الأنف والذقن والجبهة دهنية وباقي الوجه مشدود وغير لامع اذا هي بشرة مختلطة.

اما البشرة الحساسة هي التي تلتهب بسرعة من أغلب المواد التجميلة ويزداد فيها الالتهاب والحكة والالم.

واذا لم يظهر أي شىء من هذه الاشياء فتكون البشرة عادية.

الروتين والتعامل المناسب مع كل بشرة

البشرة الدهنية

تفرز الكثير من الدهون وتحتاج مرطب خالي من الزيوت ونوعه جل وليس كريم وغسول غير زيتي يعالج الدهون والحبوب اذا وجدت.

البشرة الجافة

بشرة متقشرة وجافة بشكل ملحوظ ولا يوجد على مظهرها أي شكل زيتي او دهني، وتحتاج مرطب ثقيل كريمي وزيتي وتحتاج غسول خفيف على ازالة الدهون ويكون زيتي حتى لا يتسبب في جفافها وتحتاج للترطيب اكثر من مرة يوميا.

البشرة المختلطة

نصف البشرة دهني ولامع والنصف الاخر جاف وناشف، وهي نفس روتين البشرة الدهنية ويجب البعد عن منتجات البشرة الجافة.

البشرة العادية

لا تكون جافة أو ناشفة ولا تكون زيتية او عليها مظهر دهني، ويكون الروتين وسط بين منتجات الدهنية والعادية وهناك الكثير من المنتجات في الصيدليات الخاصة بالبشرة العادي الوسط بين المواد الزيتية التي ترطب البشرة والقيل من المواد التي تقلل افراز الدون.

عيوب كل بشرة

الشبرة الدهنية

افراز زائد للدهون.

مسام واسعة.

بثور بيضاء وسوداء.

ظهور الحبوب.

زيادة تعرق البشرة.



البشرة الجافة

بشرة ناشفة وجافة.

تشقق البشرة.

قشرة على البشرة.

قد يصل شدة الجفاف للاكزيما.

الاحساس بالحكة.

البشرة المختلطة

تجمع بين عيوب البشرة الدهنية والجافة ولكن تميل لعيوب الدهنية اكبر وتحتاج لروتين عناية مثل البشرة الدهنية.



البشرة العادية

مشاكلها اقل من انواع البشرة الأخرى.

لا يظهر عليها أي علامات جفاف او دون زائدة.

تحتاج روتين معتدل بدون اضافات لحل المشكلات.

يمكن الاعتماد على المرطب والغسول المناسب ومع الوقت منتج لخطوط التعبير.