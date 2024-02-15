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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. زيارة رئيس البرازيل لقصر الاتحادية ولقاء السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البرازيل
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عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا لتعزيز العلاقت الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية  لرئيس البرازيل  بقصر الاتحادية حيث عزفت الموسيقي السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسين حرس الشرف. 

والمباحثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

ورحب الرئيس السيسي بضيف مصر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا مؤكدا الاعتزاز والتقدير لعلاقات البلدين مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا