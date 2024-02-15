أهم الحضور في أكبر مؤتمر رياضي بمصر.. التفاصيل الكاملة

أعلنت إدارة مؤتمر Football Access The Third والذي تقام فاعليات خلال يومي ١٦ و ١٧ فبراير الجاري في حديقة نادي زد بالشيخ زايد عن الأسماء التي ستلقي بكلماتها أمام آلاف المشاركين بالمؤتمر الذي يعتبر أكبر حدث يجمع بين هؤلاء النجوم لمناقشة سبل تطوير صناعة الرياضة خلال الفترة المقبلة.

ويرأس المؤتمر محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وسيكون المهندس هاني أبوريدة هو الرئيس الشرفي لتلك القمة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هيثم عبد العظیم.

ويشهد المؤتمر عدة كلمات على مدى اليومين وتم تحديدهم على النحو التالي: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي كاف والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق.

كما يحضر المؤتمر الإيطالي لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ويوري جوركاييف كبير مستشاري كرة القدم بالفيفا والنجم الدولي السابق أنتوني بافو والسيد رجا الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد والمهندس هيثم عبد العظيم الرئيس وشريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الأهلي وحازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة وألفونسو ديستيفانو المدير الإداري لرابطة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط والنائبة آية مدني عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم والدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومحمد غرابة مدير منتخب مصر السابق ولويس كارديناس مدير الشراكة في لاليجا الدوري الإسباني والدكتور محمد أبو العلا طبيب منتحب مصر وعمرو محب مدير دورة الفيفا في مصر والمحامي بالفيفا المستشار نصر عزام،وعصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا ومحمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ومحمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي والمهندس ماجد سامي رئيس مجموعة وادي دجلة وعبد المنعم با السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي، وحسام صالح كبير مسئولي الأعمال بالشركة المتحدة وماري كوك ويلمسون مدرب كرة القدم الشاملة وجاكس بلوندن رئيس قسم الإنفاذ التنظيمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم وعبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ووائل القاضي رئيس نادي بريستول رفرز وجوسفين هيننج لاعبة كرة القدم الألمانية السابقة وراؤول شيبندا مدير شعبة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحسن القماح المدير التجاري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبلانجا فالديفلسو مدير وفد لاليجا في مصر وليبيا والسودان والمحكم الدولي محمد عبد الرؤوف وجيدو فادر رئيس العلاقات الدولية

ومحمد وصفي وعمر الحكيم رئيس التطوير المالي للدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وأحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد وبطل الباراترايثلون إسلام أبوعلي.