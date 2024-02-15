"هنشتري من مصر ونبيع لمصر".. رسائل رئيس البرازيل من قصر الاتحادية

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه في مصر للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات مع مصر، بهدف تعزيز العلاقات التي تلعب دورا هاما، مشيرا إلى مناقشته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي موضوعات ثنائية ودولية.

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وجاءت أبرز رسائل رئيس البرازيل خلال المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية كالتالي:

- ناقشت مع الرئيس السيسي رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجالات عديدة مختلفة

- بناء علاقة تجارية يستفيد منها البلدين وما نريده أن نشتري من مصر ونبيع لمصر والنتيجة الأخيرة هي نتيجة مفيدة لاقتصاد البلدين

- سعيد جدا بوجودي في مصر في ظل وقت ووضع مهم في السياسة الدولية

- المفترض الحديث عن التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل لكن للأسف يجري الحديث عن الحرب، مثل روسيا وأوكرانيا وليس لدي تفسير لهذه الحرب والأمم المتحدة لديها القوة الكافية لتجنب الحرب كما أن هناك الحرب في قطاع غزة.

- البرازيل نددت بشكل قوي بهجوم حماس ضد إسرائيل واحتجاز الرهائن ولكن ليس هناك أي مبرر للرد الإسرائيلي فهي تقتل نساء وأطفال وهو أمر لم يسبق مشاهدته في أي مكان في العالم، وأنا لم يسبق لي أن شاهدت هذا.

- ما يحدث الآن هو أن أهم حديث هو الحرب مؤكدًا أن بلاده نددت بالفعل بهجوم 7 أكتوبر، ولكن لا يوجد أي مبرر لأفعال إسرائيل من قتل الأطفال والنساء.

- البرازيل تعول على الدور المصري لحلحلة هذه مسألة غزة، وهناك ضرورة لإلغاء حق الفيتو التي تستخدمه العديد من البلدان كي تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها فيما يحدث في غزة

- إسرائيل تنتهك كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة

- مصر قدمت العديد من أشكال الدعم للسفارة هنا في عمليات إجلاء الطواقم من غزة