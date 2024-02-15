ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"النقض" تحدد جلسة 18 فبراير لنظر طعن جديد لسفاح الجيزة على حكم إعدامه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير الجاري لنظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

18 فبراير النقض تحدد جلسة سفاح الجيزة