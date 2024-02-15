سكرتير عام البحيرة يتفقد أعمال مبادرة "حياة كريمة" بأبو حمص.. صور

أجري اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة أبو حمص، فى إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

وتفقد السكرتير العام، موزع كهرباء الجرادات المقام على مساحة ٥٠٠ م بقدرة ٢٠ ميجا فولت ومجمع الخدمات الحكومية و موقف جواد حسني المقام على مساحة ٧١٧ م ليستوعب ٢٦ سيارة و نقطة الإطفاء المقامه على مساحة ٢٠٠ م و السوق الحضارى بجواد حسني المقام على مساحة ٨٠٠ م و المجمع الخدمي والزراعي ووحدة طب الأسرة ومركز شباب جواد حسني.

وخلال جولته أكد السكرتير العام، أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار "بدر"، إلى أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنيه لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.