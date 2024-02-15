وكيل تعليم الغربية يتابع تنفيذ منظومة مشروع الشباب والرياضة على المدارس.. صور

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بمتابعة تطبيق منظومة مشروع الشباب والرياضة على مدارس المرحلة الابتدائية والمستهدف منها تلاميذ الصفوف الأولى؛ إذ يتم تنفيذ المنظومة في مدرسة مؤسسة العجيزى الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وتهدف منظومة مشروع الشباب والرياضة، الكشف عن الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتطوير منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما يتم الكشف طبياً على التلاميذ من خلال وزارة الصحة متمثلة في فريق طبي مكون من ٢ أطباء و٤ ممرضات، وفريق طبي بكلية الطب، بجامعة طنطا، يضم ٦ أطباء، و٤ ممرضات، وذلك للكشف عن أمراض القلب والصدر، والباطنة والسكر، والرمد، أما الفريق الرياضي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، فيتكون من ١٤ معلم، وموجه أول وموجه عام للتربية الرياضية، وذلك للكشف الرياضي والقوام.

ورافق وكيل الوزارة أثناء المتابعة، إسماعيل المرسى، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

IMG-20240215-WA0203

IMG-20240215-WA0206

IMG-20240215-WA0199