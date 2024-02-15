أمن أسيوط يكشف غموض مقتل سيدة بأسيوط

تمكنت مباحث فرع الجنوب باسيوط وبالتعاون مع مباحث مركز أبوتيج من كشف غموض مقتل ربة منزل بقرية باقور دائرة مركز ابوتيج وذلك علي يد شاب من أقاربها لمحاولة سرقه قرطها الذهبي منذ ثلاثة أيام تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من العميد حاتم حفني مامور مركز ابوتيج يتضمن العثور علي جثة ربة منزل تدعي تدعي فتحية .ا .م مقتولة داخل بئر صرف صحي بقرية باقور دائرة مركز ابوتيج.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية وتبين من المعاينة وجود آثار طعنات بجسد المجني عليها نتج عنه وفاتها.

وعلي الفور قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث قاده اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ضم العقيد احمد حربي رئيس فرع البحث بالجنوب والمقدم احمد جميل وكيل فرع البحث والمقدم احمد علي رئيس مباحث ابوتيج ومعاونه الرائد محمد العمدة برئاسة العميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية وبالتنسيق مع العميد شريف ابوالنجا رئيس فرع الامن العام باسيوط وباشراف اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط حيث كشفت التحريات ان المجني عليها تقيم بمفردها داخل منزل بالزراعات بقرية باقور ولا توجد خلافات بينها وبين أحد من الجيران.

وكشف فريق البحث عقب فحص تعاملات المجني عليها مع جيرانها والمترددين عليها أن الشكوك في ارتكاب الواقعة تحوم حول شاب من أقرباء المجني عليها يدعي محمود .ع وشهرته مصطفي سن 26 ولا يعمل، وعقب تقنين الاجرءات والتتبع في خيوط القضية تبين ان المتهم جار المجني عليها وتربطه بها صلة قرابة.

تم القبض علي المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بقتل المجني عليها بغرض سرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها لمروره بضائقة مالية وقام ببيع القرط الذهبي، والتخلص من السكين التي أرشد عنها بأحد الأماكن المهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قرر المستشار احمد صقر مدير نيابة ابوتيج برئاسة المستشار احمد نصر رئيس النيابة وباشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وإجراء معاينة تصويرية للواقعة وتحريات المباحث