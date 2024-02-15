تعرف على أماكن استضافة فعاليات مسرح شباب الجنوب في دورته الثامنة

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، المواقع التي تقام عليها فعاليات الدورة الثامنة.

وفي بيان صادر عن المهرجان اليوم قال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن لجنة اختيار أماكن العروض تكونت من المهندسة وفاء يوسف، وحسانى إسماعيل، وشاذلى الجيلانى، وقد وقع اختيارهم على قصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة نجع حمادى، وقصر ثقافة قوص، ومركز شباب العمال، والكنيسة الإنجيلية، ومستشفى الأورام، ومركز شباب دندرة، ومركز شباب الطويرات، ومركز شباب البياضية.. الجبلاوى، ومركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية، ومدينة دريمز، بالإضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات كما حدث فى حفل الفنان حمادة هلال لاستقبال أهالى المناطق الصحراوية.

وستقام هذه الدورة خلال الفترة من 1 إلى 6 ماس المقبل، بمحافظة قنا، وبرعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.