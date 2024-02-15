استشاري: 80% من حالات الاكتئاب تشفى عند النوم الطبيعي (فيديو)

قالت الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني، إنّ العلاقة بين قلة النوم والتوتر وطيدة جدا، لأن الإنسان يحتاج دائما إلى الحصول على مدة كافية من النوم، وأن يكون النوم مشبعًا.

وأضافت مرزوق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «نحتاج إلى الوصول للمرحلة الرابعة في النوم، وهي الدرجة التي تجعلنا نصل إلى الأحلام، حيث تحقق هذه الدرجة أفضل شيء فيما يتعلق باستشفاء العضلات والأعصاب».

وتابعت استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني: «عدد الساعات يختلف جدا من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى، ويجب الخضوع لفحص النوم لمعرفة ما إذا كنا في حاجة إلى تعديل السلوك، لأن اضطراب النوم المزمن يؤدي إلى الأرق، كما أن 80% من حالات الاكتئاب تشفى تماما إذا نام الشخص نوما طبيعيا وكافيا، لأن النوم الطبيعي يفرز ما يشبه أدوية اكتئاب طبيعية».

