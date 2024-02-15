الأرصاد تحذر: ذروة موجة الطقس السيئ اليوم ومستمرة غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اليوم الخميس حتى غدا الجمعة 16 فبراير، حيث يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما أضاف الخبراء أنه سيكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من برودة الطقس، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 8_9 درجات.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة.

كما تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ويشهد اليوم الخميس 15 فبراير، ذروة الطقس السيئ، حيث يشهد أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

كما يشهد غدا الجمعة 16 فبراير أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.