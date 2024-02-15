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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أجريت قبل قليل مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل، كما صافح الرئيسين حرس الشرف.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

رئيس البرازيل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي