دورة تدريبية حول الجدارات لأعضاء هيئة التدريس بهندسة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لأعضاء هيئة التدريس تشمل العديد من المحاور المهمة، وتأتي أهمية تلك الدورات؛ لأننا جميعا ننشد التطور، ولن يتسنَّى ذلك دون التعمُّق والتبحُّر في كل ما هو جديد، وبما يحقق الاستفادة والمردود الجيد نحو بيئة تعليمية أفضل، أساسها عضو هيئة تدريس متميز.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم مركز ضمان الجودة بالجامعة، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دورة تدريبية حول الجدارات لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، شارك بها 23 عضوا من أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة.

قام بالتدريب الدكتور وائل محمد يوسف أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمدرب المعتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

يُذكر أن الدورة تقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.