الليلة.. البيت الروسي يفتتح معرض "عالم سمسم" احتفاءً بفنان الكاريكاتير سمير عبد الغني

يفتتح البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم والجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومنصة إيجيبت كارتون، معرض كاريكاتير للفنان سمير عبد الغني بعنوان "عالم سمسم"، وذلك في السادسة من مساء الخميس 15 فبراير الجارى بقاعة المعارض بالبيت الروسى.

يضم المعرض أكثر من 40 عملاً كاريكاتيرياً للفنان سمير عبد الغني، تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية المختلفة بطريقة ساخرة ومبهجة.

كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات للفنان سمير عبد الغني رسمتها أنامل 26 فنانا من مصر والسعودية والبحرين والعراق، ومنهم الفنانون؛ جورج بهجوري، أحمد علوي، حسن فاروق، حسن داود، فتحي علي، محمد عبد الجليل، أدهم لطفي، ماهر دانيال، أسامة أبو صبا، خضر حسن، محمود أسعد، علي الصميخ، كمال جبر، نورا مكرم، هاني عبد الجواد، غادة مصطفى، أحمد الدندراوي، محمد فتحي، أحمد سمير فريد، أمين الحبارة، مروة إبراهيم، ياسمين جمال، شيماء الشافعي، إنجي محمود، رباب إبراهيم، علي علاوي.

الفنان سمير عبد الغنى من مواليد الإسكندرية 1967، وتخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، نشر فى العديد من المجلات والجرائد المصرية والعربية منها العربى الناصرى، وروزاليوسف، والأهرام المسائي، ومجلة صباح الخير، وعلاء الدين، ومجلة قطر الندى، وغيرها من المجلات والمطبوعات العربية.

وشارك “عبد الغنى” فى مهرجانات ومعارض عالمية كثيرة، وفاز بالعديد من الجوائز فى مجال الكاريكاتير، منها جائزة نقابة الصحفيين كافضل رسام كاريكاتير محترف، واصبح عضوا بمجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، ونظم المئات من معارض الكاريكاتير، وأقام العديد من الورش والمحاضرات عن فن الكاريكاتير، وكرم من العديد من الجامعات المصرية كأحد كبار فنانى الكاريكاتير المؤثرين، وله أيضا تجارب تشكيلية عديدة شارك بها فى العديد من المهرجانات والمعارض التشكيلية.