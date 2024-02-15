بعد رفضه إرسال وفد لحضور محادثات القاهرة.. نتنياهو يصف مطالب حماس بأنها "وهم"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات تهدف إلى الوصول لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، ووصف مرة أخرى مطالب الحركة بأنها "وهم"، بحسب ما ذكر موقع "بلومبرج" اليوم الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تنتظر من حماس تغيير موقفها قبل القيام بأي دور آخر في المفاوضات.

وتصر الحركة على الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، وهو أمر استبعده نتنياهو بشكل قاطع.

كما دعت حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.