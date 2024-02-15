أستاذ علوم سياسية: تعطيل الحوثيين للملاحة الدولية لا يساعد قضية فلسطين

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الحوثي تعد مشكلة مزمنة وأقلية في اليمن، ورفعت شعارات لا للهيمنة على اليمن، بالرغم أنهم أقلية، وارتبطوا بالمشروع الإيراني تحت شعارات فلسطين ومعاداة أمريكا وإسرائيل.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا المحور وجد بعد إطالة الحرب في غزة الحاجة أن يفعل شيئا ما لإظهار أنه ساعد القطاع، فقرروا تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، متسائلا: "هل تأثرت إسرائيل من ذلك؟ إسرائيل لا تعاد ما يحصل في البحر الأحمر يؤثر على عملياتها في غزة إطلاقا".

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي غير متأثر بشكل مباشر، ولكن هناك تأثرا للملاحة العالمية، والحوثي مشكلة مزمنة تعايش معها الأمريكي على أساس أنه جزء من المشكلة العربية الإيرانية، ولا تهديد لمصالح أمريكا وإسرائيل، ولكن اليوم تبين للأمريكي أنهم مشاغبون في البحر الأحمر.

وأكد أن تعطيل الملاحة البحرية لا يساعد قضية فلسطين إطلاقا، وليس هناك حل عسكري لهذا الموضوع، لافتا إلى أن اليمن بلد منكوب منذ سنوات، فهناك جوع وحرب ولا أفق سياسي، ولا أحد يعرف ماذا يريد الحوثيين، خاصة أنهم لا يتعدون 25% من سكان اليمن.