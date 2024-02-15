طقس الإسكندرية.. تدفق الخلايا الرعدية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة

تشهد مدينة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تساقط للأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة، وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة الرعدية، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 13 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 25 كم/ ساعة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية الإسكندرية سيد عبد الرحمن العلمين مطروح، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد منذ صباح الأمس الثلاثاء ١٣ فبراير للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأشار إلى بدء شدة الأمطار منذ فجر اليوم الأربعاء ١٤ فبراير على مختلف المناطق، والتي تسببت في تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق، ولم يدخر العاملون بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهدا في التعامل معها علي مدار اليوم.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.