ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا إلى 399090 جنديًا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى الجيش الروسي بلغت نحو 399090 في الفترة بين 24 فبراير 2022 و15 فبراير 2024، منهم 950 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 6،442 (+9) دبابة روسية و12،090 (+47) مركبة قتال مدرعة، و9،620 (+54) نظام مدفعية، و984 قاذفة صواريخ متعددة، و671 نظامًا حربيًا مضادًا للطائرات، و332 طائرة حربية، و325 طائرة هليكوبتر. 7،404 (+33) أنظمة جوية تكتيكية بدون طيار، 1،882 صاروخ كروز، 25 (+1) سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 12،691 (+29) شاحنة وناقلة وقود، و1،524 (+1) قطعة من المعدات الخاصة.