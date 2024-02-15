لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على النبطية إلى 8 شهداء

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة النبيطة جنوب لبنان إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين تحت ركام المباني المنهارة بسبب الغارة الإسرائيلية.

كما أوضحت، أن رجال الإنقاذ يواجهون صعوبات في رفع الركام لإخراج المصابين من تحتها خوفًا من انهيار المبنى جراء الغارة الإسرائيلية.

وأفاد إعلام لبناني، نقلًا عن مصادر في مدينة النبطية، أن المدينة تشهد اليوم الخميس، إغلاق جميع المصالح والدوائر الحكومية بسبب الأوضاع غير المستقرة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إن قاعدة في شمال إسرائيل استهدفتها صواريخ من لبنان دون تحديد المدينة.

كما أفاد إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات واسعة النطاق في لبنان، بعد مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة آخرين في هجوم صاروخي استهدف مدينة صفد، شمال إسرائيل.