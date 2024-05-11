محافظ بورسعيد يعتمد مخطط تطوير "المنطقة المحصورة"

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مخطط تطوير "المنطقة المحصورة" الواقعة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود بحي الزهور، ضمن الخطة الموسعة الجارية بحي الزهور لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير ستشمل إقامة ملاعب خماسية ومناطق خضراء مفتوحة ومناطق ترفيهية، للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل أيضا أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال "لاند سكيب" على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.