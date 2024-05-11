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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 867 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500  طن بضائع، 380  شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 487 شاحنة و 10 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي سينا  ، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات