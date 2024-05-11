«سينما الشعب».. الفن للجميع والتنوير يصل لكل مكان في مصر.. مشروع وزارة الثقافة يقدم بطولات الجيش المصري وتضحيات الشعب.. وأفلام وثائقية ترصد المعالم السياحية.. وسعر التذكرة في متناول محدود الدخل





في مطلع عام 2022 الماضي، أطلقت وزارة الثقافة مشروع سينما الشعب، الذى تقدم من خلاله الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر ويتم تنفيذ بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدور التنويري

مشروع «سينما الشعب» واحد من ضمن المشاريع والمبادرات التي تُقدم ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، لتتيح من خلاله فرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاقا وأسواقا جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الى داخل الوطن.

تتيح وزارة الثقافة خلال هذه المبادرة الأفلام الحديثة والتي تعرض بدور السينما من خلال هذا المشروع بمختلف المحافظات بمصر بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المجتمع فلا تتعدى تذكرة العرض للدخول 40 جنيها.

يشكل هذا المشروع أهمية كبرى إذ يسهم في نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، فهو إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية.

السينما للجميع

مشروع سينما الشعب يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، التي تلقي الضوء على الأعمال المتميزة التي تنتجها وزارة الثقافة في مصر، وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيا، إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.





مراحل المشروع

وقد بدأت المرحلة الأولى لهذا المشروع بخمسة دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية، مكتبة البحر الأعظم، وشملت المرحلة الثانية ٤ محافظات أخرى هي قصر ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وقد انطلقت المرحلة الثانية من المشروع في خمسة مواقع بمختلف المحافظات هي قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة دمنهور، ليصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض.

قدمت المرحلة الثانية فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، إلى جانب الأفلام الوثائقية التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى «سيوة واحة الشروق والغروب» و»صباح الخير يا سيوه»، فيلم «عمهم» من بطولة محمد إمام، وإخراج حسين المنباوي، و»بحبك» من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وقد زادت 5 دور عرض في المرحلة الثالثة.

ووصل مشروع سينما الشعب في المرحلة الرابعة في: قصر ثقافة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، العريش، روض الفرج، دسوق، وسينما دمياط الجديدة، غلى جانب ذلك وصل المشروع لأول مرة من خلال عرض الأفلام في سينما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بأسيوط.

بينما جاءت المرحلة الخامسة بعدد من المواقع منها قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة.

كما أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع سينما الجامعات بالتوازي مع مشروع سينما مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بدأ بجامعة المنصورة.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن الهدف من المشروعين تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والإبداعية إلى أبناء مصر، ودعم راغبي دراسة فنون السينما المختلفة، وتوفير دور عرض جديدة في المناطق المحرومة، وتقديم عروض بأسعار رمزية تناسب الجمهور.

وأوضحت «الكيلاني»، أن وجود محافظة شمال سيناء وتحديدا مدينة العريش ضمن سينما الشعب هو خطوة نحو تحقيق الغاية للوصول لكل المناطق التي ظلت محرومة لسنوات من الحقوق الثقافية.





اكتشاف المواهب





مشروع «سينما الشعب» أحد مكتسبات الهيئة، الذي تسعى إلى تعميمه في كافة المواقع المؤهلة لاستيعاب المشروع، كما يساهم مشروع سينما الجامعات في تحقيق حلم الآلاف من المبدعين واكتشاف المواهب الشابة، وصقل موهبتهم من خلال دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي.





وخلال المشروع تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة معسكر السينمائي بتوشكي وأبوسمبل بمشاركة شباب مشروع «السينما بين ايديك» من أساتذة متخصصون في أكاديمية الفنون في مجالات السينما المتعددة، بحيث يتم عرض نتاج المعسكر من أفلام روائية قصيرة وتسجيله في مشروع “سينما الشعب” قبيل عرض الفيلم الرئيسي، وهي التجربة التي أثبتت نجاحها بعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية منها»التجلي، وسيوة، ومحمية وادي الريان».





رصد المعالم السياحية بمصر





تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال هذا المشروع معسكرا سينمائيًا بمختلف محافظات مصر لتصوير معالم مصر السياحية المتعددة؛ وذلك بهدف تعريف السياح بالمعالم السياحية وجلب السياح لزيارة مصر.

يقدم هذا المعسكر السينمائى فيلما تسجيليا عن كل منطقة يوجد فيها يعرضه من خلال سينما الشعب التى أطلقتها وزارة الثقافة وتنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الفروع والأقاليم الثقافية التابعة لها بجميع المحافظات.

ويشرف عليه نخبة من الأساتذة فى مجال صناعة الفيلم سيناريو الدكتور أشرف محمد، وإخراج عصام حلمى، ومونتاج حسام المحفوظى، ومدير التصوير زايد نايف، تنفيذ طلبة الدراسات السينمائية المتميزين وهم: عمرو نوار، وديفيد مكرم، وباسم ياسر، لتوثيق ونقل صورة جذابة ومبهرة تنقلها رسالة ترويجية وتثقيفية للجمهور عن معالم مصر السياحية وثرواتها بهدف تنشيط السياحة.

يصور هذا المشروع معالم مصر السياحية المتعددة، وأشهر ما يميزها لجلب السياح لزيارتها من كل بلاد العالم، والتمتع بها والتعرف على تاريخها، توثيق معالم مصر السياحية وعرضها للجمهور بدور سينما الشعب قبل الفيلم السينمائى مما يحقق التثقيف والترفيه معًا.

وقد اقيم المعسكر السينمائى الأول أقيم بمدينة الفيوم، أنتج خلاله فيلم تسجيلى بعنوان «وادى الريان»، والمعسكر الثانى بمدينة دهب وانتج خلالها فيلمى «التجلى» وفيلم «عن دهب»، أما المعسكر الثالث بمدينة سيوة، أنتج فيلم «صباح الخير ياسيوة»، بينما الرابع أقيم بمدينة طابا وأنتج فيلم «طابا ونويبع».

المعسكر السينمائى يستهدف عدة جولات لتصوير المزارات وتسجيل آراء زائريها وسكانها، نظرا لما تحتويه من مزارات سياحية يقصدها الزائرين فى ذلك التوقيت من كل عام، عديدة مثل معبد أبو سمبل، بحيرة ناصر، الميناء، ومنطقة الصيادين.

كما يتضمن المشروع دورة عامة لمشروع السينما تتضمن كل مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلي، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام.





تنظم قصور الثقافة هذا المشروع بجميع المحافظات من خلال المواقع والأقاليم الثقافية التابعة لها، يأتي ضمن مبادرة «ابدأ حلمك» المجانية التي تقدمها قصور الثقافة لاكتشاف المواهب الفنية.

ويتضمن المشروع معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية، يشارك خلالها المتفوقون من خريجى الدراسات الحرة بقصر السينما، ويهدف إلى إنتاج أفلام ترويجية قصيرة عن المناطق السياحية بمصر، إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكل المحافظات.

يقام المشروع بالتعاون مع أساتذة المعهد العالى للسينما، وكبار المتخصصين فى المجال السينمائى، منهم: الدكتور أشرف محمد، وكمال عبدالعزيز، مدير التصوير، والمخرج أشرف فايق، والمخرج فخر الدين نجيلة، والدكتور خالد بهجت، والدكتورة مروة عزب، والدكتور مختار يونس، والدكتور محمد عزب، والموسيقار خالد حماد، والناقد الفنى طارق الشناوى.. وغيرهم.





فيلم «التجلي» صائد الجوائز





وقد شاركت الإدارة العامة للثقافة السينمائية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية القصيرة التى انتجتها فى العديد من المهرجانات السينمائية الدولية ووقع الاختيار على فيلم «التجلى» للتصعيد إلى المرحلة النهائية بالمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك.

كما حصل فيلم التجلى على جائزة أحسن فيلم تسجيلى قصر فى المسابقة الرسمية لمهرجان أجيولا بالفلبين وذلك عن شهر يوليو لعام 2022 .

فيلم «التجلي» تعليق صوتى الإعلامى مفيد فوزى، موسيقى وألحان محمد سامى، توزيع حاتم نصر، مصحح لغوى عاطف عبدالحميد ماضى، وهو فيلم تسجيلي عن مجمع الأديان ومعالم السياحة الدينية بسانت كاترين ومنها دير القديسة كاترين وكنيسة التجلى، جبل موسى، الشجرة المعلقة، ومسجد الدير، وجبل البنات ومتحف الدير.









بطولات الجيش في «سينما الشعب»

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال مشروع سينما الشعب عددا من الأفلام التي توثق بطولات الجيش المصري والتضحيات التي يقوم بها الجيش، كان آخرها فيلم السرب التي طرح خلال الأيام القليلة الماضية ، ومن قبل عرضت فيلم كيرة والجن، فيلم الممر.

فيلم «السرب» يدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين، ويعد الفيلم من أحدث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعي ورفع الروح الوطنية وتعزيز الانتماء، فيتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.

فيؤرخ الفيلم ويسلط الضوء على إحدى بطولات القوات الجوية للجيش المصري وهي الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

يضم فيلم «السرب» النجوم أحمد السقا بجانب كوكبة اخرى من الابطال مثل شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلم.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فيلم «السرب» بسينما الشعب في القاهرة و14 محافظة أخرى والمواقع المختلفة التابعة لها وهي قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

بينما فيلم الممر يتناول الفيلم بطولة الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف التي تعتبر النواة الحقيقة لانطلاق وبداية حرب 1973 فيسلط الفيلم الضو على مهمة ضرب معسكر للعدو في سيناء، الذي ضم احتياطي كبير لسلاح العدو، ويتم تكليف الضابط «نور» أحمد عز بهذه المهمة.

وبلغت العملية ذروتها من الصعوبة بعدما علم قائد المهمة بوجود اسرى من المصريين في معسكر العدو الأمر الذي جعل المهة معقدة بل تكاد تكون مستحيلة ، لكن بعزيمة واصرار جنود الجيش المصري تمكنوا من تحرير الاسرى وتنفيذ المهمة بنجاح .

فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

ويشارك فى بطولته، بالإضافة للنجم أحمد عز، النجوم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى.

كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

فيلم كيرة والجن يرصد هذا الفيلم تضحيات الشعب المصري في سبيل التحرر والاستقلال بالتزامن مع ثورة 1919 من خلال قصتين حقيقتين حدثتا بعد واقعة دنشواي الشهيرة التي اندلعت بين المصريين والانجليز رحل ضحيتها الكثير من أهل هذه القرية بلا ذنب.

يجسد الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذين تدور حولهما قصة الفيلم، فيرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري ضد الانجليز مع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي وحّد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ويجعلهما يشتركان في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ من رواية أحمد مراد التي صدرت بعنوان 1919، بطولة نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



























