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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على تصنيف فرق دوري رجال الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

و شهدت مباريات اليوم فوز الزمالك على بتروجت للمرة الثانية وذلك بنتيجة 3-0 وفاز الأهلي أيضا للمرة الثانية على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0.

وشهدت مباريات اليوم فوز سموحة على الاتحاد السكندري 3-1 ليتأهل سموحة ضمن التصنيف الأول بسبب تفوقه في الأشواط على الاتحاد في مجموع المباراتين، بينما تغلب سبورتنج على طلائع الجيش 3-2.


وتأهل بذلك كل من الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة في التصنيف الأول.

بينما ستكون فرق بتروجت وايسترن كومباني والاتحاد السكندري وطلائع الجيش في التصنيف الثاني.

ومن المقرر ان تجرى قرعة دور الثمانية بين فرق المستوى الأول والثاني غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

الأهلى الزمالك