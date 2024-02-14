بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر، والتي تغادر بعد قليل وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - مصطفى أبو الخير - رضا سليم.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.