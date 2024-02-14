القوات الأوكرانية تعلن تدمير سفينة حربية روسية قبالة سواحل «القرم»

أعلنت القوات الأوكرانية بتدمير سفينة حربية روسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، وذلك بحسب إعلان صادر عن المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، اليوم الأربعاء.

وأوضح يوسوف، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن غالبية أفراد طاقم السفينة الروسية الكبيرة "قيصر كونيكوف" لقوا حتفهم جراء الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية قبالة سواحل القرم في البحر الأسود في 14 فبراير الجاري.

وأشار يوسوف إلى أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت هناك ذخائر على متن السفينة ولم يتمكن معظم أفراد الطاقم من الهروب، موضحًا أن الهجوم تم من خلال استخدام مسيرات بحرية هجومية من طراز "ماجورا في5"، والتي استهدفت سفينة العدو قبالة سواحل القرم المحتلة مؤقتًا قرب مدينة ألوبكا.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، فقد شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجومًا على سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، مما تسبب في تكبيد السفينة أضرارًا.

وفي سياق متصل، أكد أوليكسي هونتشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، أن السفينة المستهدفة هي "قيصر كونيكوف"، التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية في جورجيا عام 2008.

على الجانب الآخر، لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي على الهجوم، ولكنها أكدت أنها تمكنت من إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية "فوق مياه البحر الأسود".