مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة زد بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة قمة الدوري أمام فريق زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لفريق بيراميدز تحت القيادة الفنية للمدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات بينما يتصدر زد جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

ويجلس على دكة البدلاء كلا من:أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس