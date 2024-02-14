رئيس COP28: المؤتمر شهد زخما للعمل المناخي ويجب استمرار هذا الدعم

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس COP28، أن مؤتمر المناخ الذي تم تنظيمه فى دول الإمارات COP28، شهد زخم ودعم للعمل المناخي، مشددا على ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وكان الدكتور سلطان الجابر،قد اعلن إطلاق تعاون ثلاثي "ترويكا" بين رئاسات مؤتمرات COP28 وCOP29 وCOP30.

جاء ذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وضمان تنفيذ التعهدات والالتزامات كافة، واستمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال الجابر إن "اتفاق الإمارات" تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتًا إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.