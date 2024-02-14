عيد الحب.. أشهر قصص العشق الأسطورية والمأساوية على مر التاريخ

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب كل عام، يقوم العشاق فيه بتبادل الهدايا والاحتفال ويغطي اللون الأحمر على الشوارع في المنتزهات والمناطق العامة سواء ارتداء ملابس باللون الاأحمر أو حمل الورود والدباديب والهدايا، يوم عيد الحب العالمي تقليد قديم من مئات السنين يحتفل به الناس، ويذكر التاريخ المئات من قصص الحب الأسطورية التي تعتبر رمز للحب والعشاق ويتم تداول قصصهم حتى وقتنا هذا بالرغم من مرور المئات والألاف من السنين على رحيلهم وتبرز "البوابة نيوز" أشهر قصص الحب التاريخية على مر التاريخ.





أشهر قصص الحب الأسطورية على مر التاريخ:

-كليوباترا وأنطونيو:

تعتبر قصة كليوباترا ومارك أنطونيو من القصص الشهيرة عبر التاريخ وجسدت في الكثير من المسرحيات والكتب والأعمال التلفزيونية والسينمائية فقد وقعا ف الحب من النظرة الأولى وبالرغم من رفض علاقتهم تزوجا وعندما كان يخوض أنطونيو احد الحروب وصلته شائعة بموت كيلوباترا فانتحر بيفه وعندما عملت كليوباترا حزنت وانتحرت بعده بالسم.



-ليلى والمجنون:

من أشهر القصص الأسطورية والتي انتهت ايضا بشكل مأسوي فقد وقعا في الحب اثناء تواجدهم في القبيلة ومنع من رؤية بعضهما وانعزل قيس في الصحراء ليعيش مع الحيوانات وامتنع عن الاكل واصبح هزيلا وبسبب سلوكياته الغريبة اصبح معروف بمجنون ليلى وتم تداول القصة أنه تاه ومات في الصحراء، وهي أحد القصص التي ألف عنها الكثير من القصص والسيناريوهات لأعمال فنية.



-القديس فالنتين:

يعتبر شخصية مؤثرة لكل العشاق وبسبب سمي عيد الحب بإسمه واصبح له يوم علمي للاحتفال به وكان فالنتين كاهن مسيحي من القرن الثالث وكان الامبراطور الروماني يعارض الحب والزواج ولكنه سمح للجنود قبل الجيش الحب والزواج حتى وهو في السجن أحب ابنة السجان كانت فتاة عمياء وقبل يوم من إعدامه كتب رسالة لها ويقال أن الفتاة اصبحت قادرة على الرؤية مرة أخرى مع تلك الرسالة فقد اصبح شخصية مؤثرة لتضحيته بحياته من أجل زواج العشاق.

-لانسيلوت وغوينفير:

وقع السير لانسيلوت في حب المكلة غوينيفير زوجة الملك آرثر وتطورت العلاقة في سرية واصبحت الملكة لا تستطيع الصبر وأعلنت عشقها له وهربا معا ولكن تم القبض عليهم وحكم عليهما بالموت حرقا.



-روميو وجوليت:

بالرغم ان البعض يعتقد أن القصة خيالية للكاتب الشهير شيكسبير إلا انها قصة واقعية حدثت اثناء صراع فائلتين من أرقى العائلات في ايطاليا فكان رميو يعشق فتاة تدعى روزالاين ويحاول التعرف عليها وعند ذهابة لحفلة يعلم وجودها فيها يقابل هناك جولييت التي وقع في حبها على الفور وحدثت مشاجرة بين روميو وابن عم جولييت وفي اخر الحفل علم الاثنين انهما من عائلتين تتقاتلان وبعد الحفل ذهب روميو تحت منزل جولييت ويتفقا أن يتزوجا سرا وذهب في اليوم التالي الى القس الذي اعتقد أن زواجهما سوف يجلب الصلح بين العائلتين وبعدها ادت لسلسة من المعارك والقتل وبعدا نفي روميو بدل القتل وذهب لمدينة بعيدى وتم التحضير لزواج جولييت وقامت بخدعة يعتقد البعض انها توفت ووصل خبر وفاتها لروميو وقرر الانتحار بالسم على جسدها فتصحى وتجد روميو ميت بجوارها فتقوم بشرب الباقي من السم ويموت الثنائي وتسبب ذلك في صلح العائلتين.



-أورفيوس وإيرودايس:

قصة حب يونانية من زمن طويل وع في حب بعضهما وتزوجا ثم بدأ يطارها أحد الإقطاعيين اليونانيين لحبه لها وفي يوم من أيام تعرضت لمطاردته وقعت في حوض ملىء بالأفاعي ماتت نتيجة السم وحزن عليها زوجها بشدة وتعرض للإحباط ومات بعد سنوات من شدة الحزن.

-نابليون وجوزفين:

بعد ان تزوجا الثنائي بالرغم من انها تكبره سنا وكانت ثرية للغاية انفصلا بحجة انها غير قادرة على الانجاب وماتت جوزفين حزينة ومعتزلة في قصر مالميزون إلا أن العشق بينهما لم يقل.