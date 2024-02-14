السعيد وشحاتة ينالان إعجاب مدرب الزمالك قبل استئناف مباريات الدوري

نال عبدالله السعيد ومحمد شحاتة لاعبا الزمالك، إعجاب مدرب الفريق جوزيه جوميز، وذلك بعد تألقهم في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق .

ويمتلك السعيد خبرات كبيرة من خلال لعبه مع الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز والمنتخب الوطني الأول، وهو ما جعله ينسجم سريعا مع فريق الزمالك وينال ثقة المدرب من بين الصفقات الجديدة التي انضمت مؤخرا .

وانضم محمد شحاتة لاعب خط الوسط إلي فريق الزمالك قادما من فريق طلائع الجيش وذلك بعد تألقه مع فريقه .

ويواجه فريق الزمالك، الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان السعيد قد انضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فريق بيراميدز، ووقع عقدا مع الفارس الأبيض لمدة موسم ونصف .