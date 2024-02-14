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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق السويس

أرشيفيه
أرشيفيه
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شهدت منطقة الشروق بمحافظة القاهرة، حادث مروري مروع، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق السويس الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشروق المركزي لتلقي العلاج اللازم واعداد تقرير تفصيلي بالحالة الصحية للمصابين.

والمصابون هم: هشام عبد المنعم حسين، 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض - طارق مصطفى، 14 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالبطن - وائل عبد الستار، 38 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالبطن - عبد الفتاح أحمد محمد، 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي - مصطفى عبد الهادي، 54 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالرأس.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لكشف الملابسات والتوصل للمتسبب في الحادث.

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