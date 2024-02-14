بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق السويس

شهدت منطقة الشروق بمحافظة القاهرة، حادث مروري مروع، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق السويس الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشروق المركزي لتلقي العلاج اللازم واعداد تقرير تفصيلي بالحالة الصحية للمصابين.

والمصابون هم: هشام عبد المنعم حسين، 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض - طارق مصطفى، 14 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالبطن - وائل عبد الستار، 38 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالبطن - عبد الفتاح أحمد محمد، 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي - مصطفى عبد الهادي، 54 سنة، مصاب باشتباه كدمات بالرأس.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لكشف الملابسات والتوصل للمتسبب في الحادث.