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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

صور| اختتام السيمنار الأول لمجمع كهنة الشرقية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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اختتمت اليوم إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، السيمنار الأول لمجمع الآباء كهنتها تحت عنوان "بيتي وكنيستي"، على مدار يومي  في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات التابع للإيبارشية بمدينة فايد، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

حاضر في السيمنار بجانب الأنبا مقار، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية، حيث تناول السيمنار موضوع "التحديات المعاصرة في الأسرة".

 

الأسقف العام الاباء الكهنة أسقف الإيبارشية الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة الأنبا ميخائيل الانبا الأنبا مقار