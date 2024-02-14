صور| اختتام السيمنار الأول لمجمع كهنة الشرقية

اختتمت اليوم إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، السيمنار الأول لمجمع الآباء كهنتها تحت عنوان "بيتي وكنيستي"، على مدار يومي في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات التابع للإيبارشية بمدينة فايد، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

حاضر في السيمنار بجانب الأنبا مقار، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية، حيث تناول السيمنار موضوع "التحديات المعاصرة في الأسرة".