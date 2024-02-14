علي الحجار عن مشروع ١٠٠ سنة غنا: "يا رب نقدر نقدم حاجة تسعدكم وتليق بعظمة التراث"

يحيي الفنان علي الحجار، أولى فعاليات المشروع الفني "100 سنة غنا"، الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونشر الفنان علي الحجار على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور له خلال البروفة النهائية للحفل بمصاحبة فرقته الموسيقية معلقا: "سيذاع أول حفل من حفلات 100 سنة غنا اليوم الأربعاء على قناة الحياة الساعة 8 مساءً بإذن الله.

وتابع: "يا رب نقدر نقدم حاجة تسعدكم وتليق بعظمة التراث المصري ومبدعيه".

ويقدم الفنان علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أعمال موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، بالإضافة إلى تقديم تسجيلات ومعلومات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي، من إعداد الكاتب أيمن الحكيم، استعراضات رجوى حامد، ديكور محمد الغرباوى، اضاءة ياسر شعلان، وشاشات محمد عبد العظيم، وإخراج عصام السيد.

ويشارك خلاله ضيف الشرف الفنانين: محمد الحلو، وميدو عادل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية وهم: أحمد عفت، ونهاد فتحى، وأسماء كمال، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر.

وقد أعلنت دار الأوبرا المصرية، أول أمس عن نفاذ تذاكر الحفل، الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء، تأكيدا على تطور وعي الشعب المصري بأصالة وعراقة التراث الموسيقي الأصيل.