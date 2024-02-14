وكيل "الشباب والرياضة" بالقليوبية يشهد ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ملتقى برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة على مدار يومين بمشاركة أعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

وأكد الصبروط أن تنفيذ الملتقيات البرلمانية تساعد على بناء جيل قادر علي محاكاه الحياة السياسية والممارسات البرلمانية الصحيحة وتثقيفهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات، ليكونوا قادة المستقبل وأصحاب دور رائد في المجتمع يواجه جميع التحديات، قادر على البحث والتعبير عن الرأي والرأي الآخر ملم بقضايا المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهاري والتخصصي قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعى السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.