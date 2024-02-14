السيسي وقرينته يصطحبان أردوغان وزوجته إلى قصر الاتحادية

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الاتحادية؛ حيث تجري مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمطار القاهرة الدولي.

وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.