اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران، والاستعداد للمباراة المرتقبة.
وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الوحدات التدريبية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
وخاض رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي مرانا قويا تضمن فقرات متنوعة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
البوابة سبورت
كواليس المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الجزائر "صور"
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.