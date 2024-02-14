كواليس المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الجزائر "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب ‏بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران، والاستعداد للمباراة ‏المرتقبة.‏

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الوحدات التدريبية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز ‏الفني.‏

وخاض رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي مرانا قويا تضمن فقرات متنوعة.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن ‏منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏