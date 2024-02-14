ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطلين في التعدي جنسيا على فتاة بالنزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطلين لاتهامه بالتعدي جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة داخل أحد الأماكن المهجورة فى منطقة النزهة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

كان قسم شرطة النزهة  تلقي بلاغا من حارسة عقار وابنة شقيقتها، تتهم فيه عاطلين، بالتعدي علي الفتاة جنسيا في أحد الأماكن المهجورة فى النزهة.

وقالت الفتاة أنها كانت برفقة صديقها بأحد الأماكن في منطقة النزهة، وتفاجأت باثنين من أصدقاءه اعتدوا عليها واغتصوبها 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

التعدي جنسيا المباحث الجنائية الكشف الطبي بحبس عاطلين تعدي جنسيا حبس عاطلين شرطة النزهة قسم شرطة النزهة ضبط المتهمين نيابة النزهة توقيع الكشف الطبي