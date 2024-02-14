حبس عاطلين في التعدي جنسيا على فتاة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطلين لاتهامه بالتعدي جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة داخل أحد الأماكن المهجورة فى منطقة النزهة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

كان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من حارسة عقار وابنة شقيقتها، تتهم فيه عاطلين، بالتعدي علي الفتاة جنسيا في أحد الأماكن المهجورة فى النزهة.

وقالت الفتاة أنها كانت برفقة صديقها بأحد الأماكن في منطقة النزهة، وتفاجأت باثنين من أصدقاءه اعتدوا عليها واغتصوبها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق