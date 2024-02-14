"التضامن" تعلن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024 من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة الأستاذة مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وجاء ذلك بحضور ممثلين من مجلس النواب والأزهر الشريف، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الثقافة، وكلية التربية بجامعة عين شمس، والهلال الأحمر المصري، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي، وممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، هذا بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية استعداداً لتكريمهن في الاحتفال السنوي الذى يقام في شهر مارس من كل عام.

وقد قامت اللجنة باستعراض 100 قصة كفاح للأمهات ممن تم تصعيدهن من أصل 412 متقدمة انطبقت الشروط عليها، فحين كان إجمالى المتقدمات قد بلغ 694 طلب ترشح، وتصدرت محافظة السويس عدد المتقدمات للاشتراك بالجائزة، يليها محافظة الشرقية، ثم محافظة قنا، فمحافظة المنوفية والدقهلية، ثم باقى المحافظات، وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 27 أما مثالية أولي علي مستوي المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد من القوات المسلحة، وأم شهيد للشرطة، بإجمالي عدد 33 أما سيتم تكريمهن خلال احتفالية هذا العام.

وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 فى 19 من ديسمبر 2023 ، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية «ماجستير- دكتوراه»، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

هذا بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة. كما سيتم التكريم على هامش الاحتفالية لأم رائدة اجتماعية وأم لمبادرة "لا أمية مع تكافل".