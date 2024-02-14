المطران منيب يونان: إسرائيل تستخدم المياه لأغراض استعمارية وأهل غزة يشربون من «البحر»

قال المطران الدكتور منيب يونان، الأسقف الفخري للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة: إنه "باعتباري فلسطينيًا، وتماشيًا مع القضايا التي يعمل عليها مجلس الكنائس العالمي، خاصة موضوع هذا العام الذي يناقش قضية الماء من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن وعد إشعياء في الكتاب المقدس، هو توفير المياه مجانًا للعطشى، مشيرا إلى أن وضع المياه في قطاع غزة يصل إلى مستويات كارثية.

جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الافتراضي عبر تطبيق الزووم الذي عقده مجلس الكنائس العالمي.

وأشار “يونان ” إلي الأية الكتابية التي تقول "أَيُّهَا الْعِطَاشُ جَمِيعًا هَلُمُّوا إِلَى الْمِيَاهِ، وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ فِضَّةٌ تَعَالَوْا اشْتَرُوا وَكُلُوا. هَلُمُّوا اشْتَرُوا بِلاَ فِضَّةٍ وَبِلاَ ثَمَنٍ خَمْرًا وَلَبَنًا." (إش 55: 1).

وأضاف: "باعتباري عربيًا فلسطينيًا مسيحيًا إنجيليًا لوثريًا، نشأت في القدس، مدينة التنوع والحوار. أتذكر جيدًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كنت أسمع صوت بائع متجول يرتدي زيًا تركيًا ويحمل على صدره زجاجة كبيرة من الماء أو المشروبات المحلية في شوارع البلدة القديمة في القدس ويصرخ: “هو، هو، كل من يعطش فليأت ليشرب. وهذا يذكرني تمامًا بدعوة إشعياء: "أَيُّهَا الْعِطَاشُ جَمِيعًا هَلُمُّوا إِلَى الْمِيَاهِ" (اشعياء 55: 1) لا يدعو اشعياء أتباعه للشرب من المياه الأرضية فحسب، بل من المياه الروحية أيضًا".

وأضاف “ يونان”: "عندما نقرأ قصة الخليقة، منذ البداية، "وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ." (تكوين 1: 2). منذ بدء الخليقة، كان الماء هو خطة الله للخليقة، الماء هو عنصر أساسي موجود في العديد من قصص الكتاب المقدس، من سفينة نوح ومعمودية يسوع المسيح إلى شق موسى للبحر الأحمر والمرأة السامرية عند بئر يعقوب في نابلس. الماء هبة أعطانا إياها الله من خلال خليقته، وهو أمر بالغ الأهمية لحياة الإنسان. "بقاء كل كائن حي. ومع ذلك، هناك ما يقرب من مليار شخص على هذا الكوكب لا يحصلون على مياه نظيفة وآمنة. بقدر ما يحتاج كل إنسان على هذه الأرض إلى الماء ليعيش، نحن أيضًا بحاجة إلى الله، ولهذا السبب يقول صاحب المزمور : "كما يشتاق الأيل إلى مجاري المياه كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله." (مزمور 42: 1). وبما أن الماء يشبع الجسد، فقد جاء روح الله من خلال مخلصنا يسوع المسيح الذي يقول لنا في فترة الصوم هذه "وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" . (يوحنا 4: 14). وفي هذا الصوم الكبير، كثير من الناس الذين يبحثون عن كوب ماء آمن ونظيف، سينضمون إلى النساء السامريات ليسألوا يسوع: "قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: «يَا سَيِّدُ أَعْطِنِي هذَا الْمَاءَ، لِكَيْ لاَ أَعْطَشَ وَلاَ آتِيَ إِلَى هُنَا لأَسْتَقِيَ»." (يوحنا 4: 15).

وتابع “يونان ”: “رغم أن التقدم التكنولوجي في عملية تحلية المياه قد حقق معجزات في العالم خاصة في فلسطين وإسرائيل، حيث تتم معالجة مياه الصنبور من البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، مما يجعل كيفية إدارة المياه أكثر إلحاحًا. واحد من كل ثمانية أشخاص على هذا الكوكب لا يحصل على مياه الشرب النظيفة. نحن جميعًا متصلون من خلال هذا السرد الأكبر للمياه، الماء الموجود حولنا في كل مكان، الماء الذي يذكرنا بأن الله، الخالق، موجود في كل زمان ومكان. إن استخدام الماء لأغراض سياسية هو إنكار عطية الله لكل عرق وأمة على هذا الكوكب. إن استخدام المياه لأغراض استعمارية هو خطيئة لأننا ننكر أن الله هو مصدر تلك المياه لكل إنسان”.

وكشف يونان، أنه يسمع صوت الطائرات المقاتلة تحلق فوق منزله في القدس لقصف غزة، مما يجعل قلبه ينفطر لخسارة الأرواح في أي دولة، خاصة في غزة. وحتى في خضم هذه الحرب، لا بد من التذكير بوضع المياه في غزة، الذي يعتبر كارثيا في زمن الحرب.

وتابع: "حتى قبل الحرب، لم يكن لدى غزة مياه صالحة للشرب تقريبًا. واعتمد السكان على طبقة مياه جوفية ملوثة وسريعة النضوب، فضلاً عن عدد محدود من محطات تحلية المياه التي لم تكن قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية. وقد أدى هذا إلى وضع مثير للقلق. وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، في تحديثه العاجل رقم 99 بتاريخ 22 يناير: "إن توفر المياه في غزة آخذ في التقلص. ووفقاً للشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فإن توافر المياه يصل معدل تدفق المياه من خلال الآبار البلدية حاليًا إلى 21,200 متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل عُشر طاقتها الإنتاجية البالغة 255,000 متر مكعب يوميًا قبل تصعيد الأعمال العدائية، ومن المعروف أن المياه الواردة من هذه الآبار دون المستوى المطلوب، أي أنها مالحة، بينما كانت المياه من الخطوط التي تديرها إسرائيل توفر مياه الشرب الآمنة المثلى قبل الأعمال العدائية. وفي الوقت الحاضر، هناك خط واحد فقط من الخطوط الإسرائيلية الثلاثة - نقطة بني سعيد - يعمل، حيث ينتج 22.000 متر مكعب من المياه يوميا، وهو أقل من أكثر من نصف ما كان يمكن أن يكون متاحًا لو عملت جميع الخطوط."

الأشخاص المعرضون للخطر

وتابع" يونان": قبل الحرب على غزة، كان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يحصلون على 80 لترًا فقط من المياه يوميًا، وهو ما يقل عن المعيار الدولي الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر. منذ بداية الحرب، انخفض متوسط ​​استهلاك المياه لجميع الأغراض في غزة إلى ما بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميًا للشخص الواحد، ومعظم هذه المياه ليست نظيفة وغير صالحة للشرب. ويلجأ سكان غزة إلى استهلاك المياه قليلة الملوحة الملوثة بمياه البحر، في حين أن مصادر المياه المتبقية ملوثة بارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي بسبب انهيار شبكة الصرف الصحي بسبب نقص الوقود والضربات الجوية الإسرائيلية. تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للمرض الناجم عن المياه الملوثة آلام البطن والحمى والغثيان والقيء والإسهال. الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر عرضة لهذا النوع من المرض. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية بالفعل عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بسبب ندرة المياه واكتظاظ القطاع الصحي الذي أصبح على حافة الانهيار. أفيد في 22 يناير أن 158,000 حالة إسهال وعدم القدرة على معالجة المياه بالكلور لقتل البكتيريا تؤدي إلى تفاقم الوضع المثير للقلق بالفعل. في الوقت الحاضر، قامت منظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والوكالات الإنسانية بتطوير خطة للتأهب والاستجابة للإحتياجات المائية الحاده.

وأِشار “يونان إلي القرار القرار 64/292 والتي اتخذ في 28 يوليو 2010 ، وهو اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي والتي أقرت بأن مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي ضرورية لإعمال حقوق الإنسان، وهو الهدف الـ”6 "من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، مع التركيز على الإدارة المستدامة للموارد المائية ومياه الصرف الصحي والنظم الإيكولوجية والاعتراف بأهمية البيئة التمكينية.

أسئلة صعبة

واستطرد “يونان” تشير البيانات المثيرة للقلق من غزة إلى أن الصوم الكبير يطرح السؤال الصحيح: "إذا كان الماء هو هبة الله للمخلوقات، وإذا كان الماء متفق عليه دوليا وقانونيا كحق أساسي من حقوق الإنسان من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فلماذا إذن يتم استخدام المياه كأداة سياسية؟" لماذا يتم تسييس المياه في غزة؟ أليس من واجبنا كمسيحيين أن ندعو إلى عدم تسييس المياه في هذا الصوم؟ فشكرًا لجميع وكالات الأمم المتحدة وجميع الوكالات الإنسانية حول العالم التي تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وتساءل يونان: في هذا الوضع السياسي المتوتر: لماذا لا ترفع الدول التي صوتت لصالح الحق في المياه والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصواتها في سياق الوضع المائي في غزة في أعقاب هذه الحرب؟ ؟ في هذا الصوم الكبير، نطلب من الكنائس وأعضائها أن يصلوا بلا انقطاع من أجل الوقف الفوري للحرب وعدم تسييس المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المياه، والسماح للمساعدات الإنسانية اللازمة بما في ذلك الماء والغذاء والوقود والأدوية بالدخول إلى سوريا. أهل غزة.

واختتم المطران الدكتور منيب يونان، مشاركته قائلا: “صلوا إلى الإله الحي أن تكون هناك نهاية لهذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل، حتى يفتح الله عقول الأقوياء وصناع القرار في هذا العالم لتطبيق الشرعية الدولية، ويصبح السلام المبني على العدالة حلاً عادلاً. الواقع، أشعلوا شمعة وصلوا من أجل الضحايا والجرحى والمصابين بصدمات نفسية وأسرى الحرب والنازحين ومن دمرت منازلهم، خاصة من أجل الأطفال والنساء الحوامل. صلوا من أجل أهل غزة، المسلمين الفلسطينيين، والمسيحيين الفلسطينيين، الذين يعيشون في خوف وإحباط ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية، صلوا من أجل التوزيع العادل للمياه في غزة حتى يعيشوا ويعيشوا بوفرة”.