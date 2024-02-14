رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد قاعة المؤتمرات بعد التطوير

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة قاعة المؤتمرات بمبنى رئاسة الجامعة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالقاعة، حيث تم عمل صيانة شاملة للقاعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تزويد القاعة بأحدث الوسائل التكنولوجية في السمعيات والبصريات والأجهزة الكهربائية وتم تركيب شاشات عرض "الداتا شو" في كل اتجاهات القاعة لسهولة الرؤية لكل الحضور بالقاعة، كما تم عمل صيانة شاملة للمقاعد والمنصة الرئيسية بالقاعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت الدهانات بالوان مناسبة ومتناسقة، وتجديد الفرش وعمل أغطية للمقاعد تحمل شعار الجامعة وبها مكان مخصص لوضع بطاقة تعارف "ID " لشاغل المقعد، كما شملت أعمال التطوير صيانة شاملة لأجهزة التكييف بالقاعة، وذلك لتصبح القاعة بالشكل الحضاري اللائق لاستقبال أي فعاليات وبما يتناسب مع مكانة جامعة جنوب الوادي العريقة.

وشهد الجولة التفقدية شوقي محمد أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأحمد حمدي مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة.