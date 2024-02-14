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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئاسة: قمة مصرية تركية اليوم بالقاهرة

السيسي واردوغان
السيسي واردوغان
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أفادت مؤسسة الرئاسة المصرية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزور مصر، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، حيث تعقد قمة مصرية تركية لبحث الأوضاع في غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعقد مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابعت الرئاسة المصرية، أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ستتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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