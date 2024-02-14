الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 28576 شهيدا و68291 مصابا منذ 7 أكتوبر.