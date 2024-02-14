برلمانية تطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقي لقانون رعاية المسنين

أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.

وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.

وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.

وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية ليست بالعديد الكافي مقارنة بأعداد المسنين قائلة: كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.

وشددت رغدة نجاتي، على أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، مؤكدة أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لتقدم السن.

وقالت عضو مجلس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من الحقوق لكافة فئات المجتمع.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك تفعيلا حقيقا على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.