مدير معهد إعداد القادة: البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات

أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية، يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات القيادية وتعزيز فهم الواقع من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم في بناء وتطور المجتمع، من خلال تنوع المحاضرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية.

جاء ذلك خلال تنظيم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وانطلقت محاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، قدمها الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، حيث أوضح المخاطر التي تؤثر على حياة المجتمع والفرد من الفساد، وكذلك آليات مكافحة الفساد.

وأوضح أن منظومة مكافحة الفساد في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وشرح مفهوم الفساد، ودور المؤسسات في مواجهة الفساد وكيفية إدارة الأزمات، وكيفية تكوين فرق الأزمات، لإدارة الأزمة.

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