دائرة الثقافة بالشارقة تعلن عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن

شهد قصر ثقافة الشارقة اليوم الإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، المزمع إقامته فى الفترة ما بين السادس عشر وحتى العشرين من فبراير الجاري.

يقام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

يشارك فى المهرجان هذا العام ٥ عروض مسرحية أنتجها المهرجان وتقدم للمرة الأولى على خشبته، قادمة من الإمارات وسوريا ومصر والمغرب والكويت.

وفي نفس السياق، هناك برنامجا ثقافيا يصاحب فعاليات المهرجان ينطلق بندوات

حيث سيشهد المهرجان أيضا تنظيم الدورة التاسعة عشر من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، المقام هذا العام تحت عنوان "المسرح والمستقبل" حيث يقام يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري، ليبحث دور المسرح فى تخيل واكتشاف المستقبل.

ينظم المهرجان أيضا ثلاث ورش تدريبية فى التأليف والإخراج والتمثيل، تبدأ بورشة "تنمية الخيال والقدرات التعبيرية لدى الممثل" تقدمها زوهات ضيفلاوي من سوريا، تليها ورشة "تقنية الإخراج فى المسرح المعاصر" تقدمها منار زين من مصر، وتختتم بورشة "فنيات الكتابة الدرامية" التي يقدمها هشام غفولى من المغرب.